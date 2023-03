Apresentadora de rádio há 72 anos bate recorde do Guinness

Mary McCoy, uma mulher do Texas, nos Estados Unidos, tornou-se a apresentadora de rádio com mais tempo de serviço do mundo, anunciou na terça-feira o Guinness World Records. Mary, de 85 anos, trabalha à quase 72 anos na rádio.



Quando tinha 12 anos, inscreveu-se para participar num programa de talentos na estação de rádio KMCO e disse aos apresentadores que um dia queria ter o seu próprio programa. De acordo com o jornal The Guardian, quatro meses mais tarde a estação promoveu-a ao cargo de apresentadora e DJ. "Eles gostaram do que ouviram", disse ao Guinness.

A apresentadora chegou a partilhar palco com Elvis Presley. "Foi um dos cavalheiros mais simpáticos e educados que já conheci", contou Mary McCoy ao Guinness.

Numa entrevista com o jornal The Guardian, a mulher disse que estava particularmente orgulhosa por ter alcançado um recorde mundial e acrescentou que o afeto pela comunidade de Conroe, Texas, tem sido a principal motivação para continuar a fazer rádio ao fim de tantos anos. "É apenas amor pelo povo e a forma como sempre tiveram muito respeito por mim", disse Mary McCoy.