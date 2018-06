Apresentadora de televisão chama ditador a Trump em direto

Abby Huntsman, apresentadora do programa ‘Fox & Friends’, pediu este domingo desculpa a todos os telespetadores depois de se referir à cimeira que acontece esta madrugada (a partir das 02h00 em Portugal) como um encontro 'entre dois ditadores', no momento em que se assistia à chegada de Donald Trump a Singapura.

"Anthony, fale-nos deste momento (…) independentemente do que aconteça naquele encontro entre os dois ditadores, o que estamos a ver agora mesmo é um momento histórico", afirmou a apresentadora, passando a palavra ao interlocutor, que prosseguiu a emissão.









Momentos depois, Abby pediu desculpa ao público, avançando que em direto por vezes são ditas coisas erradas. "Todos nós temos escorregadelas na vida, eu tenho muitas. Agora, vamos seguir em frente para coisas que realmente interessam", rematou.

Esta afirmação propagou-se pelas redes sociais, dividindo as opiniões de quem critica a atitude da jornalista e de quem achou bastante graça e concordaa com o que foi dito.





Abby Huntsman should NOT apologize! We are all looking forward to the exciting time when our Grandiose Generalissimo Trump finally establishes His Wonderful Dictatorship, so that He can rule over all of us! #MAGA https://t.co/9jyRVUD0Mi

