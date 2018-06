Apresentadora de televisão demitida por usar "roupa inadequada" durante programa

Telespectadores não gostaram da forma como Amal Al-Awadhi estava vestida, no Kuwait.

Amal Al-Awadhi, u

ma apresentadora no Kuwait, foi despedida depois dos telespectadores criticarem a sua "roupa inapropriada" para apresentar um programa de televisão, alegando que o vestido branco que usava não era adequado à ocasião.A apresentadora de 29 anos, que também é atriz, ficou impressionada quando disseram para parar a transmissão do programa de imediato.Segundo os espectadores, Amal Al-Awadhi, que depois escreveu uma frase no Snapchat em jeito de protesto, de acordo com a Stepfeed, deveria estar vestida de uma forma mais modesta para o mês sagrado muçulmano do Ramadão, que termina este fim de semana.Apesar de todas as críticas, houve algumas pessoas que defenderam a apresentadora.