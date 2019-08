Apresentadora suspensa por dizer que os obesos "são um fardo para a família e para o Estado"

eminilidade

A apresentadora de televisão egipcía Reham Saeed foi suspensa após tecer comentários considerados insultuosos acerca de pessoas que sofrem de obesidade.No seu programa de televisão, a pivô da estação televisiva al-Hayah disse que as pessoas obesas "são um fardo para a família e para o Estado" e as suas palavras foram alvo de fortes críticas nas redes sociais.Estas declarações foram proferidas após o presidente do Egipto, Abdul Fattah al-Sisi, ter instado os cidadãos daquele país a perder peso para melhorarem a sua saúde.Durante o programa 'Sabaya', conduzido pela própria, Reham Saeed disse ainda que as mulheres obesas perdiam muita da sua f, acrescentando que os homens não se sentem atraídos por mulheres com peso a mais.Face às críticas das quais foi alvo nas redes sociais, a apresentadora informou os seus seguidores de que iria deixar a profissão. "Estou cansada que haja sempre alguém que te queira derrubar e que conte histórias falsas sobre ti. Estou cansada disto, chegou a hora de me dedicar inteiramente aos meus filhos", escreveu Rahem na sua página oficial de Instagram.Esta não é a primeira vez que a apresentadora tece declarações polémicas nos seus programas. Durante uma visita a refugiados sírios, a egipcía descreveu-os como desrespeituosos. Numa outra situação, expulsou um ateu do seu prograna, mesmo sendo ele convidado do mesmo para discutir o ateísmo.