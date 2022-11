Os eleitores norte-americanos aprovaram o uso recreativo de cannabis em Maryland e Missouri, mas rejeitaram em três outros estados, sinalizando que o apoio à legalização está a crescer gradualmente, mesmo em partes conservadoras do país.

Os resultados finais indicam assim que 21 estados já aprovaram o uso recreativo de cannabis.

Os eleitores de Arkansas, Dakota do Norte e Dakota do Sul rejeitaram as propostas de legalização nas eleições intercalares de terça-feira.