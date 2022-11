Aprovado fundo para nações vítimas de condições climáticas extremas

A conferência anual do clima da ONU aprovou no domingo um acordo que prevê a criação de um fundo para financiar danos climáticos sofridos por países "particularmente vulneráveis", numa decisão descrita como histórica.

De acordo com a agência Associated Press (AP), um acordo global mais amplo ainda está por fechar devido a divergências no que diz respeito a esforços na redução de emissões.

A resolução foi adotada por unanimidade em assembleia plenária, seguida de aplausos estrondosos, no final da conferência anual do clima da ONU.