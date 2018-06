Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Aquarius’ chega a Valência após odisseia no Mediterrâneo

Os 629 migrantes resgatados do mar ao largo da Líbia no dia 9 chegaram sãos e salvos,

Por Francisco J. Gonçalves | 02:45

A odisseia dos 629 migrantes resgatados ao largo da costa da Líbia no passado dia 9 e recusados pela Itália terminou este domingo com a chegada a Valência do navio humanitário ‘Aquarius’ e dos dois navios militares italianos que o acompanhavam.



Raiava a manhã quando chegou ao porto da cidade espanhola o ‘Datillo’, navio da Marinha italiana que transportou 274 migrantes, entre os quais 60 menores não acompanhados.



À sua espera estavam centenas de jornalistas e um operativo de apoio de 2300 pessoas, entre voluntários, médicos, tradutores e polícias.



O segundo navio a chegar foi o ‘Aquarius’ e, por fim, ao início da tarde, o ‘Orione’. Recorde- -se que estes navios italianos foram enviados após pedido de ajuda do ‘Aquarius’, incapaz de transportar em segurança mais de uma centena de pessoas.



As operações de avaliação médica foram lentas, pois boa parte dos migrantes estava em estado de choque. Antes da saída dos navios, os migrantes foram informados que teriam de preencher vários formulários: um para pedir estadia de 45 dias em Espanha [período extraordinário por motivos humanitários], e outro para pedir asilo em Espanha ou em França, que no sábado se ofereceu para receber alguns dos migrantes.



Após os 45 dias de asilo humanitário, a triagem pode ditar a repatriação de muitos deles.



Seis bebés milagre nasceram a bordo

O navio humanitário ‘Aquarius’ já viu nascer a bordo, nos últimos dois anos, seis bebés (ver fotos em cima) em partos complicados de mulheres resgatadas de naufrágios. O mais recente nasceu a 26 de maio e chama-se Miracle (Milagre). Uma improvável coincidência fez com que nascesse exatamente dois anos após o primogénito do ‘Aquarius’, Alex, nascido a 26 de maio de 2016. Todos os bebés vivem ainda em campos de refugiados.