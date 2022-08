"Aqueles que brincam com o fogo não vão acabar bem": China deixa aviso durante visita de Pelosi a Taiwan

A visita da Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan aumentou as tensões entre a China e os Estados Unidos da América. Esta terça-feira de manhã, o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, descreveu a situação como uma "farsa completa" e advertiu que aqueles que ofenderem a China serão punidos."Aqueles que brincam com o fogo não vão acabar bem e aqueles que ofenderem a China vão ser punidos", salientou Wang à televisão chinesa CCTV, na capital do Camboja, onde participa na reunião desta terça-feira dos ministros dos negócios estrangeiros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).Wang, citado pelo El Español, acusou ainda os EUA de "violar a soberania da China sob o pretexto da democracia" e advertiu que mesmo que Taiwan confie no poder de Washington "isso não vai mudar o consenso internacional de que existe apenas uma China no mundo" nem irá inverter "a tendência histórica de reunificação entre a China continental e Taiwan".O Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês vai estar na capital do Camboja com o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que também participará na reunião ministerial, mas não há nenhum reunião entre os dois agendada.A Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA chegou esta terça-feira à noite a Taiwan, onde esta manhã visitou o Parlamento e mais tarde se encontrou com a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, que lhe entregou um prémio pelo seu "apoio" ao território-A viagem da diplomata norte-americano criou uma escalada de tensões com a mobilização de tropas de Pequim no território mais próximo da província separatista.