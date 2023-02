Era um edifício luxuoso. Um condomínio fechado, um prédio de doze andares com todas as comodidades. Era assim até segunda-feira. Hoje é um monte de escombros com centenas de cadáveres no interior. Em Antakya, a 180 quilómetros do epicentro sismo, a destruição é devastadora. Há milhares de mortos e centenas de milhares de desalojados.









