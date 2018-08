Arábia Saudita expulsa embaixador e congela comércio com Canadá

Resposta às críticas de Otava à repressão sobre ativistas de direitos humanos.

Por Lusa | 09:04

A Arábia Saudita anunciou esta segunda-feira que vai expulsar o embaixador do Canadá em Riade e congelar todas as relações comerciais com o país, em resposta às críticas de Otava à repressão sobre ativistas de direitos humanos.

O reino saudita deu ao diplomata canadiano 24 horas para deixar o país e chamou o seu embaixador no Canadá "para consultas", num súbito endurecimento das relações bilaterais, que passa também pelo congelamento de "todos os novos acordos de comércio e investimento".

O reino da Arábia Saudita "não aceitará de nenhum país uma interferência nos seus assuntos internos", informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita através de uma publicação na rede social Twitter.