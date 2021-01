Arcebispo brasileiro acusado de abusos sexuais por quatro ex-seminaristas

As denúncias estão a ser apuradas pela polícia e pelo Ministério Público em segredo de justiça, mas as alegadas vítimas vieram a público detalhá-las.



O arcebispo da cidade brasileira de Belém, capital do estado do Pará, D. Alberto Taveira Corrêa, foi acusado de abusos sexuais por quatro antigos seminaristas.As denúncias estão a ser apuradas pela polícia e pelo Ministério Público em segredo de justiça, mas as alegadas vítimas vieram a público detalhá-las.

Os quatro disseram em entrevista, sem mostrar o rosto, que sofreram os abusos entre 2010 e 2014, quando tinham entre 15 e 18 anos. As investidas sexuais, segundo eles, ocorreram na casa do arcebispo e no gabinete dele na Cúria. De acordo com as alegadas vítimas, D. Alberto chamava-os para encontros reservados e, a pretexto de os alertar, começava a falar sobre sexo, principalmente masturbação e desejo por outros homens. Ainda supostamente como forma de os orientar, inicialmente tocava-lhes as partes íntimas e depois ia avançando nas investidas sexuais.





Um dos jovens detalhou que um dia, ao ir à Cúria falar com D. Alberto cheio de dúvidas, o arcebispo lhe agarrou os órgãos genitais e lhe deu um beijo no canto da boca, enquanto outro garante que uma vez ele e o arcebispo rezaram juntos completamente nus. O caso está a ser investigado também pelo Vaticano, mas D. Alberto nega todas as acusações. O seu advogado diz que o arcebispo ainda não foi ouvido pelo Ministério Público nem pela polícia e que está a ser alvo de uma vingança de pessoas a quem anos atrás puniu e contrariou.