Arcebispo brasileiro critica Bolsonaro em missa da padroeira: "Pátria amada não poder ser pátria armada"

O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, fez esta terça-feira duras críticas ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro durante a principal missa do dia em homenagem a Nossa Senhora Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Sem citar nominalmente o presidente e falando para os milhares de fiéis autorizados a entrar no Santuário Nacional de Aparecida, a 180 quilómetros de São Paulo, desde que usassem máscara e mantivessem distanciamento entre si, Dom Orlando Brandes usou o slogan preferido de Bolsonaro, "Pátria amada Brasil" para criticar o armamentismo do governante.

"Para ser Pátria amada, não pode ser Pátria armada. Para ser Pátria amada, seja uma Pátria sem ódio. Para ser Pátria amada, tem de ser uma República sem mentiras, sem fake news. Pátria amada sem corrupção. E Pátria amada com fraternidade. Todos irmãos, construindo a grande Pátria brasileira". Declarou o Arcebispo de Aparecida, aludindo às acusações de corrupção contra Jair Bolsonaro e dois dos seus filhos e às denúncias, em investigação no Supremo Tribunal Federal, de que o clã presidencial comanda uma gigantesca máquina ilegal de disseminação de notícias falsas e de discurso de ódio.





Evocando o luto de todo o país pelas mais de 600 mil vidas de brasileiros perdidas para a Covid-19, Dom Orlando Brandes afirmou que o momento é de todos se abraçarem e unirem. E, citando a parte da população brasileira mais perseguida por Jair Bolsonaro, indígenas e negros, o arcebispo disse que essas pessoas devem ser as primeiras a ser abraçadas. "Vou pedir que cada um de nós abrace o Brasil, abrace o nosso povo, a começar pelo povo mais original, vamos abraçar os nossos índios, primeiro povo desta terra de Santa Cruz, vamos abraçar os negros, que logo vieram fazer parte desta terra, vamos abraçar os europeus que aqui chegaram."-Completou Dom Orlando Brandes, não esquecendo os desbravadores portugueses que, junto com os índios e os africanos e entre erros e acertos deram origem à gigantesca Nação brasileira.