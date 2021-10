Arcebispo francês defende segredo da confissão na revelação de casos de abusos sexuais na igreja

Ainda a França não se recompôs das revelações do relatório sobre abusos pedófilos de sacerdotes e já a Igreja francesa enfrenta nova polémica. Tudo porque o presidente da Conferência Episcopal de França veio a público explicar que se a Igreja silenciou até agora milhares de casos de abusos é, em boa parte, porque o segredo da confissão “se sobrepõe às leis da República”.









As declarações do arcebispo de Reims, Éric de Moulins-Beaufort, foram proferidas na quarta-feira, somente um dia depois de o relatório de uma investigação de vários anos revelar que mais de 200 mil crianças e jovens foram abusados no seio da Igreja desde 1950.

Em direto no canal France Info, o arcebispo frisou que o segredo da confissão “se impõe” aos sacerdotes e prelados, “sendo nesse sentido mais forte que as leis da República”.









Leia também Papa diz que abusos sexuais são vergonha para a Igreja As afirmações foram de imediato criticadas dentro da própria Igreja e o arcebispo mereceu igualmente reparos do executivo do presidente Emmanuel Macron. “No nosso país, nada se sobrepõe às leis da República”, frisou o porta-voz do governo, Gabriel Attal.

Moulins-Beaufort não negou a gravidade dos abusos na Igreja, mas considerou improvável que um pedófilo confesse os seus crimes durante a confissão. Quanto às vítimas, assinalou que “muitas crianças só falam sobre isso na confissão por saberem que é segredo”. E esse secretismo deve manter-se, na opinião do arcebispo, pois “abre um espaço de livre expressão diante de Deus”.





Contudo, à face da lei francesa, a ocultação de abusos sobre menores é crime e a confissão não goza de estatuto à parte quando em causa está um crime grave. A ocultação pode ser punida com prisão até cinco anos e multa de 75 mil euros. Caso o crime ocultado tenha visado alguém com mais de 15 anos, as penas são de três anos de cadeia e 45 mil euros de multa.





PORMENORES

Governo pede explicação







Segredo profissional



O segredo de confissão é inviolável à luz do direito canónico, mas isso não impede, segundo o especialista Gardois Nicolas Cadène, que um sacerdote que tome conhecimento de um delito durante a confissão não tenha obrigação de “sinalizar e ajudar uma pessoa em perigo”.

O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, que supervisiona as questões religiosas, vai receber Moulins-Beaufort na próxima semana, a pedido do presidente Macron, para esclarecer as questões levantadas pelas afirmações do arcebispo.