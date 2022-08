Archie Battersbee vai ser transferido para uma unidade de Cuidados Paliativos para que "possa passar os seus últimos momentos" com a família. Os pais disseram que não iriam desistir do filho, de 12 anos, que está em morte cerebral desde abril, e assim têm cumprido. Hollie Dance e Paul conseguiram um novo adiamento da retirada do filho do suporte de vida.









