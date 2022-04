Argélia ameaça rescindir contrato de exportação de gás com Espanha

A Argélia advertiu esta quarta-feira Espanha que qualquer desvio do gás exportado, "cujo destino não seja outro do que o previsto no contrato", significará uma violação contratual, segundo o Ministério das Minas e Energia argelino.

A informação foi adiantada pela agência oficial do país do norte de África.

O ministro das Minas e Energia argelino, Mohamed Arkab, referiu num comunicado que foi notificado "por mensagem eletrónica, pela sua homóloga espanhola, Teresa Ribera, da decisão de Espanha de autorizar a exploração, em fluxo inverso, do Gasoduto Magrebe-Europa (GME)".