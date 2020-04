Argentina acusa Bolsonaro de falta de seriedade no combate ao coronavírus

O presidente argentino, Alberto Fernández, disse esta segunda-feira que "está muito preocupado com a situação do coronavírus no Brasil" porque a crise "pode cruzar a fronteira argentina", já que "o governo brasileiro não está encarando o problema com seriedade".

"Preocupa-me muito a situação do Brasil porque não acho que o governo brasileiro esteja a enfrentar o problema com a seriedade que o caso requer. Digo isso, sinceramente", apontou Alberto Fernández, em entrevista com o canal de notícias C5N.

O presidente argentino mostrou-se particularmente preocupado com a fronteira entre os dois países que, mesmo fechada à entrada de estrangeiros e até mesmo de argentinos, é atravessada incessantemente por veículos de transporte de carga.