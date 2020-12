Argentina aprova legalização do aborto

A partir desta quarta-feira, as mulheres na Argentina podem decidir interromper a gravidez de forma legal, uma vez que o Senado aprovou esta manhã a legalização do aborto até à 14ª semana.



Esta legalização contou com 38 votos a favor, 29 contra e uma abstenção, de acordo com informação avançada pelo El País.







A nova legislação vem acabar com a lei em vigor desde 1921.