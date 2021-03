Argentina confirma presença de variante brasileira da Covid-19 e tem pior registo desde outubro

A Argentina registou na segunda-feira 14.014 novos casos de covid-19, o pior registo desde final de outubro, no mesmo dia em que um relatório confirmou a circulação das variantes detetadas no Brasil e Califórnia.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 2.322.594 casos e 55.611 mortes provocadas pela doença, com 163 óbitos só nas últimas 24 horas, segundo as autoridades sanitárias.

Um relatório epidemiológico divulgado na segunda-feira confirmou a presença no país das variantes do novo coronavírus identificadas no Brasil e na Califórnia, que se juntam à variante detetada no Reino Unido, em dezembro.