Argentina disponível para partilhar imagens de satélite com Angola para apoio à agricultura

A Argentina manifestou esta quinta-feira o desejo de apoiar Angola no setor da agricultura, fornecendo imagens de satélite de campos agrícolas para um melhor desenvolvimento da atividade.

A disponibilidade foi manifestada pelo novo embaixador da Argentina em Angola, Alejandro Guillermo Verdir, depois de apresentar a carta credencial ao Presidente angolano, João Lourenço.

Em declarações à imprensa, o embaixador argentino disse que o seu país pretende relançar a cooperação com Angola, afetada pela pandemia de covid-19, com propostas já concretas especialmente no âmbito da agroindústria, uma área em que há experiência garantida para partilhar.

"Estamos a fazer propostas concretas de cooperação, não só tradicional, em matéria de sementes e campo, mas também para dar a Angola imagens de satélites que estão a passar sobre Angola, duas a três vezes por dia, e daí tirar imagens de como é que estão os campos, as condições de humidade necessárias para plantar as sementes no local certo", referiu Alejandro Verdir.

O chefe de Estado angolano recebeu também, em cerimónias separadas, as cartas credenciais dos embaixadores da Guiné Equatorial, Nigéria, do Botsuana e do Canadá, os dois últimos com o estatuto de não residentes.