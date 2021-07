O Governo argentino estendeu as restrições que limitam o regresso dos seus cidadãos, apesar de aumentar o aumento diário de entradas, levando as companhias aéreas a avaliarem as operações no país.

Desde o dia 28 de junho, apenas 600 argentinos e residentes podem entrar no país diariamente pela única porta de entrada, o aeroporto internacional de Buenos Aires. Esse número será elevado a 1.000 até, pelo menos, 06 de agosto, mas de forma gradual.