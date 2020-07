A Argentina ultrapassou no domingo os 100 mil casos de covid-19, tendo identificado 2.657 novos contágios da doença, que já causou 1.845 mortos no país sul-americano, disseram as autoridades.

De acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde argentino, o número total de casos confirmados no país é de 100.166.

Nas últimas 24 horas foram registadas 27 mortes causadas pela covid-19, indicaram.