Argentina vira à esquerda com eleição de Fernández nas presidenciais

O peronista Alberto Fernández venceu as eleições presidenciais de domingo na Argentina, batendo o presidente Mauricio Macri à primeira volta e fazendo o país virar novamente à esquerda após quatro anos de governo conservador.A antiga chefe de Estado Cristina Kirchner, que mantém a popularidade apesar dos vários casos de corrupção em que se viu envolvida após deixar a presidência em 2015, será a nova vice-presidente.De acordo com os resultados oficiais, Fernández conquistou 47,79% dos votos contra 40,71% de Macri. Mesmo assim, a derrota do presidente cessante foi menos pesada do que aquilo que previam as sondagens, que chegaram a dar-lhe mais de vinte pontos de atraso após a surpreendente derrota nas primárias de agosto.A eleição da dupla Fernández-Kirchner marca o regresso ao poder do peronismo após quatro anos de governo conservador marcados por uma grave crise económica e deverá acentuar a rivalidade regional com o Brasil, cujo presidente, Jair Bolsonaro, criticou o "erro" dos argentinos e garantiu que não tenciona felicitar o novo PR argentino.O novo presidente argentino, de 60 anos, tem um perfil colorido que contrasta vivamente com o cinzentismo do antecessor, Mauricio Macri.Alberto Fernández namora com uma jornalista de 38 anos, tem um filho ‘drag queen’ e um cão com milhares de seguidores no Instagram. Além disso toca guitarra elétrica e adora rock’n’roll - o seu bigode é uma homenagem a Litto Nebbia, estrela do rock argentino dos anos 70.