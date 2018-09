Ariana Grande 'sem palavras' após morte do ex-namorado Mac Miller

Cantora partilhou uma fotografia do rapper a preto e branco.

14:28

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ariana Grande (@arianagrande) a 8 de Set, 2018 às 2:28 PDT

A cantora Ariana Grande quis deixar uma homenagem ao ex-namorado Mac Miller, dois dias depois da morte do rapper Ariana, com quem Miller namorou durante cerca de dois anos, publicou uma fotografia a preto e branco, onde o rapper está a olhar para cima.A publicação não tem qualquer legenda e a artista optou também por bloquear os comentários na sua página de Instagram. Grande recebeu inúmeras mensagens dos fãs do rapper, que a culpabilizam pela morte do artista.Os dois namoraram até maio, altura em que Grande anunciou o fim do relacionamento. A cantora está agora noiva do ator Pete Davidson.Recorde-se que o ex-casal já mantinha uma amizade antes de namorar quando trabalharam juntos na música 'The Way', de Ariana Grande. Os dois apresentaram o evento solidário 'One Love Manchester' lado a lado em maio de 2017.

"Este é um dos meus melhores amigos e das minhas pessoas favoritas no planeta", escreveu Ariana sobre Miller no Instagram após a separação do casal.



"Eu respeito-o e adoro-o infinitamente e sou grata por tê-lo na minha vida de qualquer forma, em todos os momentos, independentemente do que o universo tenha reservado para cada um de nós! … O amor incondicional não é egoísta. É querer o melhor para a outra pessoa, mesmo que no momento não sejamos nós ".