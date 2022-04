O atirador que na terça-feira abriu fogo no Metro de Nova Iorque, ferindo pelo menos 23 pessoas, podia ter feito ainda mais vítimas se a a arma que usou não tivesse encravado, revelou esta quarta-feira a polícia, que pediu a ajuda do público para localizar o suspeito, ainda a monte.





A arma usada no ataque - uma pistola semiautomática Glock de 9 milímetros - foi encontrada no interior de uma mochila abandonada pelo atirador durante a fuga. No interior, além da arma encravada, estavam ainda três carregadores de grande capacidade, um machado, foguetes e a chave de uma carrinha de aluguer, localizada mais tarde nas imediações da estação onde ocorreu o ataque. Foi através da identificação do cartão de crédito usado para alugar a carrinha que a polícia chegou ao nome do atirador: Frank James, de 62 anos, com residências conhecidas em Filadélfia e no Wisconsin.