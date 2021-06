Armadores contestam "privilégios aduaneiros" da Noruega na pesca de bacalhau

A Associação dos Armadores das Pescas Industriais (ADAPI) lamentou hoje que a União Europeia (UE) não esteja a defender os seus direitos, renovando os "privilégios aduaneiros" da Noruega no que diz respeito à quota de bacalhau e sarda.

"[...] A Comissão Europeia e o Conselho da UE, sob a presidência portuguesa, avançam com legislação que vai renovar privilégios aduaneiros, para que a Noruega coloque os seus produtos de pesca no mercado europeu, sem pagar taxas. A União Europeia não está a defender os seus interesses, e está inclusive a recompensar aqueles que a atacam", apontou, em comunicado, a ADAPI.

Conforme referiu a associação, na sequência do 'Brexit' (saída do Reino Unido da União Europeia), a Noruega colocou-se numa "posição à margem do direito internacional e dos acordos existentes", lesando a UE e, em particular, Portugal.