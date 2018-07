Armas e roupas preso que fugiu de helicóptero encontradas em floresta

Caçador encontra objetos numa floresta, 9 dias depois da fuga de Redoine Faid de prisão francesa.

Mais de uma semana após a espetacular fuga do ladrão Redoine Faid - que se evadiu de helicóptero de uma prisão dos arredores de Paris -, um caçador descobriu duas armas, roupas, capas para a chuva e outros objetos numa floresta em Oise.



A investigação procura determinar se estes objetos, encontrados no município de Verneuil-en-Halatte, foram usadas na fuga que permitiu a Rédoine Faid escapar da prisão, noticia o canal de TV BFMTV.

Há 9 dias, a 1 de Julho, Redoine Faid, condenado várias vezes por roubos, fugiu da cadeia de Reau, Seine-et-Marne. Enquanto estava com o seu irmão, um homicida de 42 anos, o ladrão conseguiu escapar com a ajuda de três homens armados. Depois de controlarem as câmaras de vigilância, os homens seguiram para um pátio onde momento antes tinha aterrado um helicoptero que levou os fugitivos.

Depois da inédita evasão, o helicóptero foi encontrado queimado na cidade de Gonesse, Val-d'Oise.

Foram encontrados dois veículos abandonados, alegadamente utilizados na fuga do ladrão. Aproximadamente três mil homens, polícia municipal, e polícia de fronteira estão alerta nas operações para encontrar o fugitivo. "Todos os meios são mobilizados para o localizar", garante o Ministro do Interior.