Armas impressas em 3D são uma "tendência emergente" no Reino Unido

As armas impressas em 3D estão a aparecer com cada vez mais frequência no Reino Unido. A Polícia Metropolitana britânica revela que esta é uma "tendência emergente", avança a Sky News.A tecnologia das armas impressas em 3D avançou rapidamente nos últimos anos, com uma gama de espingardas, carabinas e pistolas semiautomáticas disponíveis para impressão. Os ficheiros necessários para imprimir uma arma podem ser descarregados a partir de diversos sites.Uma comunidade online de entusiastas de armas feitas com recurso a impressão 3D, maioritariamente constituída por homens americanos, foi entretanto criada. Estes desenham armas e distribuem os esboços gratuitamente.Os entusiastas filmam-se ainda a testar várias armas e usam os seus perfis das redes sociais para orientarem as pessoas a encontrar ficheiros sobre armas, como manuais de montagem e as listas de equipamento que os acompanham.