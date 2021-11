Arménia e Azerbaijão aceitam iniciar processo de delimitação das fronteiras em Nagorno-Karabakh

Os líderes do Azerbaijão, Ilham Aliev, e da Arménia, Nikol Pashinian, mostraram-se hoje dispostos a iniciar o processo de demarcação e delimitação da fronteira entre as suas repúblicas do Cáucaso, para evitar futuros confrontos armados.

A decisão foi comunicada na sequência de uma reunião entre Aliev e Pashinian, convocada pelo Presidente russo Vladimir Putin, e que decorreu em Sochi, uma cidade russa nas margens do mar Negro, no primeiro encontro entre os três dirigentes desde janeiro passado.

"As fronteiras entre a Arménia e o Azerbaijão não estão delimitadas, e por esse facto referimos por diversas ocasiões que estamos dispostos a iniciar sem atraso esse processo", disse Aliev durante o encontro, transmitido em direto pela televisão pública russa.