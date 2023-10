Arménia e Azerbaijão denunciam ataques às suas forças na zona fronteiriça de Nagorno-Karabakh

Forças da Arménia e do Azerbaijão disseram esta segunda-feira ter sofrido ataques na zona fronteiriça de Nagorno-Karabakh, com Erevan a anunciar a morte de um soldado e Baku a dizer que uma patrulha conjunta com militares russos foi atingida.

"No dia 2 de outubro, após disparos das forças armadas do Azerbaijão contra um veículo pertencente às forças armadas arménias que transportava equipamento para os soldados (...), houve um morto e dois feridos do lado arménio", anunciou o Ministério da Defesa da Arménia.

Por seu lado, o Ministério de Defesa da Rússia denunciou um ataque com armas leves contra uma patrulha conjunta das Forças de Paz russas e militares azeris em Nagorno-Karabakh, sem que fossem relatadas vítimas.