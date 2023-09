Mais de 6 mil pessoas fugiram do enclave de Nagorno-Karabakh para a vizinha Arménia desde domingo, confirmando os receios de um êxodo em massa de civis de etnia arménia na sequência da tomada do território pelas forças do Azerbaijão numa ofensiva-relâmpago, na semana passada. O Governo arménio disse no fim de semana que o país está preparado para acolher até 120 mil refugiados, ou seja, praticamente a totalidade da população de Nagorno-Karabakh, que teme que os seus direitos não sejam respeitados pelas autoridades azeris.