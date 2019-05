Arnold Schwarzenegger atacado durante evento na África do Sul

O "eterno" protagonista de 'Extreminador Implacável' foi alvo de uma agressão quando participava num evento desportivo em Africa do Sul. Arnold Schwarzenegger, de 71 anos, levou um forte pontapé nas costas e caiu ao chão. O momento da agressão ficou registado em vídeo.



O ator e antigo governador da Califórnia estava a participar, divertido, na Arnold Classic Africa, um evento desportivo que se realizava na Sandton Convention Centre em Joanesburgo, África do Sul, quando o grave incidente aconteceu. Isto apesar de Schwarzenegger ter segurança privada por perto.



Foi num momento em que tirava fotos com fãs que um homem surge de repente nas costas do antigo governador e o atinge com um pontapé nas costas, que o derrubou. O agressor foi rapidamente detido... e depois Arnold saiu da convenção.





Make sure to tune into my @Snapchat to see all 90 sports we have here at the @ArnoldSports Africa! Fitness is for everyone. pic.twitter.com/bNjSTQS9Aj