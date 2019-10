Arqueólogos anunciam descoberta de cidade com 5 mil anos no norte de Israel

Arqueólogos israelitas anunciaram este sábado ter descoberto uma grande cidade antiga com 5.000 anos no norte de Israel.A Autoridade de Antiguidades de Israel disse hoje que a cidade antiga foi descoberta durante os preparativos para construir uma autoestrada perto de Harish, 50 quilómetros a norte de Telavive.Os arqueólogos designaram-na de "cidade cosmopolita e planeada" e consideram que se data do início da Idade do Bronze. Ocupava 65 hectares e aí habitaram cerca de 6.000 pessoas.Os investigadores dizem ter descoberto um templo ritual incomum, com ossos de animais queimados - prova de ofertas sacrificiais - e uma estatueta de uma cabeça humana, assim como fragmentos de cerâmica, ferramentas de pedra e vasos.Segundo os investigadores, as descobertas dão uma nova visão sobre o período em que populações rurais começaram a reunir-se em ambientes urbanos.