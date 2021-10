Arqueólogos descobrem fábrica de vinho com mais de 2700 anos no Iraque

Um grupo de arqueólogos descobriu no passado domingo, no Iraque, uma fábrica de vinho de grandes dimensões que era utilizada por reis e que tem mais de 2700 anos. A descoberta é a primeira desta género na região.



Os arqueólogos encontraram ainda um antigo canal de irrigação com nove quilómetros de extensão. Ao longo do canal, encontram-se impressionantes figuras esculpidas na rocha.





Os arqueólogos que fizeram esta descoberta integram uma missão conjunta entre instituições da Itália e do Iraque que investigam sítios da época dos reis da antiguidade, por volta de 700 anos A.C.

Nas paredes do canal, os investigadores encontraram assim doze baixos-relevos de grandes dimensões, com cerca de cinco metros de largura e dois de altura. Cada um deles, apresenta um rei a orar aos deuses.