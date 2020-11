Arquipélago de Vanuatu regista primeiro caso de coronavírus desde o início da pandemia

O arquipélago de Vanuatu, um dos poucos países do mundo poupados até aqui ao novo coronavírus, registou o primeiro caso desde o início da pandemia, anunciaram esta quarta-feira as autoridades sanitárias.

Em causa está um homem de 23 anos, recentemente regressado dos Estados Unidos, que teve resultado positivo no teste ao novo coronavírus, na terça-feira, enquanto se encontrava em quarentena, informou o Ministério da Saúde.

Como medida de precaução, o homem, proveniente de um país considerado de alto risco, tinha sido isolado de outros passageiros no voo para o arquipélago do Pacífico Sul, de acordo com a mesma fonte.