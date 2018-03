Arranca dedo de namorado durante discussão

Mulher detida em flagrante delito.

17:22

Uma mulher de 53 anos foi detida, esta sexta-feira, depois de arrancar o dedo anelar ao namorado durante uma discussão na receção de um hotel na Praia Grande, no estado brasileiro de São Paulo.

De acordo com o site G1, Rosely Raul e Rui Silva, de 59 anos, estavam a passar férias na cidade. A discussão teve início no quarto de hotel onde estavam hospedados e gerou várias queixas por parte de outros clientes devido aos gritos.

Um funcionário do hotel subiu ao quarto para tentar amenizar a discussão e convenceu o casal a descer até à receção para conversarem. Rosely e Raul continuaram a discutir até que, a dado momento, o homem levantou a mão para a mulher e esta mordeu-lhe o dedo anelar. Com a dentada, a brasileira arrancou a primeira falange do dedo da mão esquerda do namorado.

A polícia foi chamada ao local e a mulher foi detida em flagrante pela lesão. A vítima foi transportada para o Hospital Irmã Dulce onde foi medicada e, mais tarde, teve alta.

Às autoridades, Rosely garantiu que o homem a tinha esbofeteado no quarto. Contudo, o homem nega ter batido na namorada.