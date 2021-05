Arranha-céus na China volta a ser evacuado após tremer pela segunda vez esta semana

O arranha-céus SEG Plaza, situado em Shenzhen, no sudeste da China, voltou hoje a ser evacuado, após oscilar pela segunda vez esta semana, provocando o pânico entre centenas de pessoas.

O jornal oficial chinês The Paper noticiou que, por volta do meio-dia de hoje na China (5:00 em Lisboa), vários funcionários de escritórios de diferentes andares sentiram o edifício de 355 metros tremer, o que levou à sua retirada.