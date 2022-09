Jogo do Arsenal frente ao PSV Eindhoven da Liga Europa já tem data

A receção do clube inglês Arsenal ao neerlandês PSV Eindhoven, da segunda jornada do Grupo A da Liga Europa de futebol, adiado pelas cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II foi, esta quarta-feira, marcado para 20 de outubro, anunciou a UEFA.

O encontro estava originalmente agendado para quinta-feira, mas a sua realização foi suspensa devido às "severas limitações dos recursos policiais e os problemas de organização" em Londres, devido ao luto nacional dos britânicos.

"A marcação do jogo foi possível após a decisão da Premier League de adiar o encontro entre Arsenal e Manchester City, que seria jogado em 19 de outubro", explicaram os responsáveis do organismo que rege o futebol europeu.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu, aos 73 anos, as funções de rei como Carlos III.