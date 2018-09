Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Artesãs acusam Zara de plagiar peça de roupa e vender por dobro do preço

Comunidade mexicana afirma que marca espanhola "roubou" ideia para blusa.

A marca de roupa espanhola Zara está a ser acusada de ter plagiado os bordados de um grupo de artesãs da comunidade de Aguacarenango, no México. Estas acreditam que a loja roubou o seu trabalho e que está a vender as peças de roupa pelo dobro do preço.



Segundo conta María Méndez, uma das tecedoras da comunidade - que sustenta a sua família graças às poucas vendas que consegue fazer com as blusas que produz - "há cerca de dois anos" um grupo de chineses foi até lá, onde "exigiu muito trabalho e pagou muito pouco". Esta é a hipótese que as artesãs encontram para justificar o plágio, que entretanto já foi denunciado em parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Impacto.



As mexicanas queixam-se que esta situação está a afetar fortemente a economia frágil da comunidade. "As pessoas já não nos compram a nós porque podem encontrar o mesmo padrão numa loja. Muita gente nos diz que são semelhantes", explica a mulher de 39 anos e mãe de sete filhos.



Mas não é só a perda material e económica que as artesãs assinalam. Estes bordados representam a maneira especial como a pequena comunidade vê o mundo e são um símbolo de identidade. "É uma falta de respeito porque estes bordados pertencem aos nossos antepassados que nos transmitiram este engenho de geração em geração. É uma tradição, não é justo que a copiem", afirma María.



Nesta pequena comunidade, cada artesã demora cerca de 50 horas a produzir uma peça destas, o que apenas lhes dá margem de manobra para vender cerca de quatro por mês (aproximadamente 18 euros, sete vezes menos o salário mínimo no México). Já a blusa da Zara fabrica-se em minutos e custa aproximadamente 25 euros cada uma. Contactado pela imprensa espanhola, o grupo Inditex afirmou que não vai fazer comentários sobre o assunto.