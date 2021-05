Ártico aquece três vezes mais depressa que no resto do planeta

A temperatura no Ártico está a aumentar três vezes mais depressa que no resto do planeta e a tendência irá manter-se, de acordo com um relatório científico divulgado esta quinta-feira.

A hipótese de a camada de gelo marinho derreter completamente no verão antes de se restabelecer no inverno será seis vezes mais provável se a temperatura da terra aumentar dois graus centígrados em vez de 1,5 graus até ao final do século, como estabelecido no Acordo de Paris, refere-se ainda no relatório do Programa de Vigilância e Avaliação do Ártico.

O documento foi revelado hoje na capital da Islândia, Reiqueiavique, numa reunião ministerial do Conselho do Ártico (em que estão representados os países com território na região).