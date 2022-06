Artista pinta o primeiro retrato oficial do Duque e da Duquesa de Cambridge 

Um novo retrato do Duque e da Duquesa de Cambrige foi divulgado esta quinta-feira, sendo esta a primeira obra de arte oficial do casal destinados a serem rei e rainha.O quadro, do artista Jamie Coreth, mostra o Príncipe William, o segundo na sucessão para o trono atrás do seu pai Príncipe Carlos, vestido com um fato escuro, e Kate com um vestido comprido verde esmeralda abraçada ao marido."Como é o primeiro retratro a representá-los, queria que a imagem evocasse um sentimento de equilíbrio entre as suas vidas públicas e privadas", refere o artista, segundo a agência noticiosa Reuters.O Duque e a Duquesa de Cambrige viram o retrato pela primeira-vez durante uma visita ao Museu Fitzwilliam da Universidade de Cambridge. Este será brevemente emprestado à Galeria Nacional de Retratos no próximo ano.