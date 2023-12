Árvore de Natal de 20 metros cai junto a mercado e faz um morto na Bélgica

Uma mulher de 63 anos morreu e outras duas ficaram feridas, esta quinta-feira, devido à queda de uma árvore de Natal na cidade de Oudenaarde, na Bélgica, informaram as autoridades.De acordo com a Reuters, imagens de câmaras de segurança divulgadas pelos meios de comunicação social belgas mostram uma árvore de Natal de 20 metros a inclinar-se lentamente e a cair junto de um mercado de Natal."A investigação vai centrar-se na questão de saber se a árvore estava devidamente segura e vai também analisar o impacto das condições climatéricas", disse um porta-voz do Ministério Público da província de Oost-Vlaanderen.