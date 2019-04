As 10 profissões pouco comuns que serão o futuro em 2050

Desenvolvimento tecnológico das últimas décadas abriu portas para novas formas de trabalhar.

O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas obrigou a uma mudança na forma como encaramos o trabalho e também na forma como o fazemos. Se antigamente as principais formas de fazer publicidade, por exemplo, passavam pelas televisões, jornais e rádios, atualmente há todo um novo mundo para quem quer vender melhor e mais quantidade do seu produto. São exemplo disso as redes sociais.



Um relatório publicado em setembro de 2018 concluiu que metade de todas as tarefas laborais serão possíveis de ser executadas por máquinas em 2025. Não faltando assim tanto tempo, será isto um desastre? Não necessáriamente.



À medida que alguns trabalhos vão desaparecendo, vão surgindo outros. Falemos por exemplo dos gestores de redes sociais ou programadores.



De acordo com o jornal britânico Metro, em 2050 vão existir 10 novas profissões de sucesso.



1. Psicólogo de máquinas de inteligência artificial

O desenvolvimento de máquinas de inteligência artificial tem crescido a uma velocidade alucinante e, por isso, não é de estranhar que através dos dados sobre o comportamento humano que conseguem adquirir consigam assemelhar-se cada vez mais a um ser humano. No futuro, assegurar o bem-estar destas máquinas será uma preocupação. Vão por isso precisar de engenheiros para 'as suas mentes'. Ou seja, profissionais que sejam tão especializados em tecnologia como em psicologia.



2. Diretor Executivo de Produtividade

O avanço da tecnologia vai obrigar as empresas a terem alguém que coordene os seus funcionários de modo a treiná-los e torná-los recetivos à mudança. O diretor executivo de produtividade vai garantir que os melhores serviços de tecnologia serão implementados da forma mais eficaz possível na empresa. Isto fará a diferença entre uma empresa bem-sucedida ou não.



3. Analista de dados quânticos

A computação quântica usa a teoria da mecânica quântica - ramo da física que estuda os objetos em escalas muito pequenas - e utiliza-a em cálculos computacionais. Ainda não sabemos o suficiente sobre dados quânticos para entender exatamente como isso poderá ser usado no mundo da computação. Mas os cientistas estão interessados em descobrir e essa descoberta poderá vir a ser uma nova profissão. Este tipo de analista poderá, através de dados quânticos, reforçar bastante a segurança de uma empresa numa altura em que os ataques informáticos são cada vez mais comuns.



4. Conselheiro Médico Pessoal

«De acordo com o Emerging Jobs Report do LinkedIn, os representantes médicos profissionais cresceram em 600% desde 2014. Mas afinal o que quer isto dizer? Com avanços na medicina genética, os profissionais de saúde poderão desenvolver medicamentos e tratamentos cada vez mais personalizados aos pacientes. Os médicos poderão combinar medicamentos com o ADN do doente e assim cada caso será um caso. Doenças que atualmente consideramos incapacitantes ou mesmo mortais, poderão ser vistas de outra forma no futuro.



5. Gestor de drones

Nos últimos tempos, os drones têm sido notícia por terem provocado vários constrangimentos em aeroportos no Reino Unido e em Portugal também. No entanto, se bem usados poderão, por exemplo, substituir os camiões nas entregas globais e, desse modo reduzir as emissões de carbono. Por isso, em 2050 ser gestor de drones poderá vir a ver uma profissão de sucesso uma vez que serão necessárias pessoas para operar os drones e gerir frotas destas máquinas em larga escala.



6. Instrutor de ioga para idosos

Prevê-se que o número de pessoas com mais de 60 anos no mundo seja de 1,4 bilião em 2030 e de 2,1 biliões em 2050. Juntamente com o crescimento da população idosa está o crescimento da popularidade do bem-estar e da saúde holística. Mais e mais pessoas vão procurar maneiras naturais de cuidar dos seus corpos, reduzir dores e melhorar a sua qualidade de vida. Como resultado, pode ser que, até 2050, a população idosa abrace o ioga e com isso sejam necessários instrutores especializados.



7. Cuidador especialista

Na mesma linha do envelhecimento da população, surgirá a necessidade de cuidadores especializados. Este sector incluirá a enfermagem, auxiliares domiciliares psiquiátricos e cuidados com idosos.



8. Regulador de Construção Sustentável

As previsões atuais dizem que ficaremos sem petróleo em pouco mais que meio século. Os cientistas estão a apostar na energia sustentável e em fontes de energia renováveis, como a energia eólica e solar. Fontes essas mais baratas e mais acessíveis. Atualmente a forma como armazenar efetivamente a energia solar, por exemplo, é um dos principais problemas. Espera-se que em 2050 esse problema já esteja ultrapassado. Os reguladores de construção sustentável ficarão encarregados de garantir que os edifícios sejam 100% sustentáveis e livres de combustíveis fósseis.

9. Consultores de 'soft skills'

Apesar da velocidade feroz do avanço tecnológico, o futuro dos empregos não vai ser inteiramente centrado em torno do digital. Os especialistas acham que as capacidades do ser humano ainda serão parte integrante de como trabalhamos. E são as nossas "soft skills" - como comunicação oral, liderança e gestão de tempo - que nos darão vantagem sobre as máquinas.



10. Engenheiro de Resíduos

O mundo gera pelo menos 3,5 milhões de toneladas de plástico e outros resíduos sólidos por dia, o que representa 10 vezes a quantidade produzida há um século. E, apesar dos movimentos inovadores para tentar limitar a produção e o uso de materiais plásticos e não-recicláveis, o problema do que fazer com todo o nosso lixo continua a pairar sobre nós e ameaça a nossa própria existência. Um Engenheiro de Resíduos poderá vir a ser encarregue de resolver este problema. Talvez uma das soluções seja converter lixo em energia limpa ou usá-lo para criar tijolos sustentáveis para a construção de casas. Tudo dependerá de profissionais focados neste problema.