As fake news que estão a abalar as eleições no Reino Unido

A imagem do menino de quatro anos deitado no chão de um hospital no Reino Unido chocou as pessoas mas neste momento está no centro de histórias falsas.

A primeira história a ser desmentida foi a da agressão ao conselheiro de Matt Hancock. Os jornalistas foram informados por conservadores seniores que o conselheiro tinha sido agredido por um dos 100 ativistas que estavam no hospital. Mais tarde, foi descoberto que a agressão não existiu e que, na realidade, só estavam alguns ativistas no local.

A outra história falsa alegava que a história do menino de 4 anos tinha sido encenada pela mãe. Foi dito que a mesma tinha colocado Jack no chão para tirar a foto e que depois de o fazer voltou a meter o menino no carrinho. A alegação era mais uma vez falsa.

A informação falsa foi partilhada milhares de vezes nas redes sociais e ampliada por jornalistas e parlamentares conservadores. Algumas pessoas, depois de saberem que a situação tinha realmente acontecido, retiraram os tweets mas muitos continuam ativos.

O hospital envolvido confirmou que o incidente com Jack aconteceu e que a fotografia é real. A imagem ajudou a chamar a atenção para a crise no serviço nacional de saúde e recebeu uma maior atenção quando Boris Johnson se recusou a analisá-la. Tudo isto antes das histórias falsas serem divulgadas.