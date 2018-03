Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

As fotografias insólitas de um navio de cruzeiro cortado ao meio

Obra vai permitir aumentar a capacidade de passageiros.

11:46

O navio de cruzeiro Silver Spirit, inaugurado em 2009, foi cortado ao meio para que lhe seja acrescentada uma extensão de 15 metros. O objetivo é aumentar a capacidade de passageiros em pelo menos 12%.



Esta obra irá custar á SilverSea (empresa detentora do barco) cerca de 57 milhões de euros. A operação já está em curso e algumas fotografias em Palermo, na Itália, mostram o navio dividido ao meio e a ser aumentado numa obra que já começou a ser posta em prática.



É já no próximo dia 6 de maio que irá acontecer a primeira viagem do Silver Spirit, num cruzeiro entre Roma e Barcelona, de sete dias.