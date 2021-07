Influencers deste País – e arredores –, este conselho é a pensar em quem depende de likes para pagar as contas.Já imaginou o sucesso que seria fazer uma selfie com a sua silhueta projetada na Lua? Nada tema. Randall Munroe deixou o seu emprego na NASA para responder a estas questões. Ok, se calhar estamos a exagerar.