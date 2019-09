As imagens comoventes de uma família de golfinhos antes de ser abatida

O vídeo, gravado pela organização norte-americana Dolphin Project, dedica ao bem-estar e proteção de golfinhos em todo o mundo, mostra os cetáceos a nadar em círculo, consolados pela matriarca da família, enquanto esperam o destino final.





As imagens de um grupo de golfinhos unidos pouco tempo antes de serem abatidos estão a comover o mundo. No passado dia 11 de setembro, vários golfinhos foram abatidos por um grupo de pescadores perto de Taiji, no Japão.O vídeo, gravado pela organização norte-americana Dolphin Project, dedica ao bem-estar e proteção de golfinhos em todo o mundo, mostra os cetáceos a nadar em círculo, consolados pela matriarca da família, enquanto esperam o destino final.





O grupo de baleias-piloto, uma das maiores espécies de golfinhos, foi mantido em cativeiro durante uma noite antes de ser chacinado. Os animais tornam-se um alvo fácil depois de ficarem tantas horas a nadar. No vídeo, um dos golfinhos mais jovens está tão exausto que se afasta do grupo.Segundo aquela organização, os pescadores apanharam os corpos dos animais com uma lona de plástico e colocaram-nos num barco. Os golfinhos mortos ficam pendurados na proa para serem comercializados.Entre os meses de setembro e fevereiro, no Japão, cerca de 16 mil golfinhos e baleias são abatidos por pescadores com o aval do governo japonês.