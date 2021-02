As melhores férias do Mundo só para adultos

Claro que todos adoramos crianças. Especialmente nas férias. Os seus rostos felizes e bronzeados pelo sol. Os seus guinchos de excitação. Os olhos arregalados de espanto perante qualquer surpresa. Mas… talvez depois de semanas e semanas de confinamento, as horas e horas de telescola e a claustrofobia em geral, todos nós sintamos que já podíamos fazer uma pausa. Uma ou duas semanas fora poderão fazer com que os nossos corações sobrecarregados aprofundem os afetos. Se alguma vez houve um ano propício a férias só para adultos, este é seguramente esse ano.



Veja a notícia completa na Must