“As pessoas ficam nuas e conectam-se com elas próprias”: Nestes jantares a regra é não usar roupa

O projeto "Füde Dinner Experience", criado em 2020 pela modelo e artista Charlie Ann Max, consiste em juntar um grupo de pessoas, previamente escolhidas, para fazerem exercícios de respiração e comerem uma refeição vegan, sendo que as roupas são retiradas no início da experiência.

"As pessoas ficam nuas e fazem um trabalho de respiração consciente e conectam-se com elas próprias, no seu estado mais puro e natural", explica a fundadora do "Füde Dinner Experience".

O gosto pela culinária, nudez e pelo convívio fez com que a modelo começasse a organizar este tipo de eventos, ao qual deu o nome de "Füde" porque se pronuncia como "food" (comida, em inglês) e para prestar homenagem à sua herança judaica-alemã.

"Acho que é mesmo bonito ver todos a sentirem-se mais confortáveis só por estarem aqui, neste espaço", confessa Niko Jane, participante no evento. Niko explica que no início da experiência há algum constrangimento por parte dos participantes, mas que quanto mais tempo estiveram naquele espaço mais à vontade se sentem.

Outros participantes afirmaram à agência Reuters que a experiência fez com que recuperassem a autoestima. No caso de Mehow Podstawski, a experiência possibilitou que trabalhasse e superasse um medo que, confessa, nem sabia que tinha.

Segundo o The New York Times, Charlie afirma que todos os jantares que organizou esgotaram. Atualmente, também organiza o "Füde Breath-work Experiences", um evento onde a nudez e a meditação são os únicos requisitos, e o "Füde Clay Experiences", onde os participantes fazem esculturas nus.

Participar no "Füde Dinner Experience" custa entre 39,85 e 79,69 euros. De acordo com a organização, todos os participantes têm de se inscrever online e passar por um criterioso processo de seleção.