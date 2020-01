As previsões para 2020 da mulher que lê o futuro em espargos e que anteviu o Brexit

Uma segunda vitória nas eleições à presidência de Donald Trump e um ano conturbado para a família real britânica são algumas das previsões feitas por Jemima Packington, a mulher que previu o Brexit a ler espargos.A mulher britânica, de 64 anos, diz prever o futuro ao interpretar a forma como os espargos caem ao chão, depois de os atirar ao ar.Jemima prevê que, em 2020, o presidente norte-americano Donald Trump renovará o seu cargo na presidência e que enfrentará um processo político que o afastará do cargo.Packington alega ainda que a família real britânica enfrentará um ano conturbado que inclui, não só um possível nascimento, como a morte de um dos membros reais. Ainda é esperado que o Brexit seja um processo tranquilo no decorrer deste ano.Ao ler os espargos, a mulher revela ainda que este ano se terá uma maior atenção a nível mundial perante o aquecimento global, que será o causador de 10 vezes mais ocorrências de tempestades, tufões e inundações.A nível do desporto está previsto que alguns atletas de alta competição, bastante acarinhados pelo público, estejam no centro de inúmeros escândalos.Em 2019, Jemima Packington, anteviu a vitória britânica no campeonato mundial que criquete, bem como o retorno do programa televisivo, Big Brother, aos ecrãs do Reino Unido.A mulher anteviu ainda que, em 2019, duas lojas britânicas - Thomas Cook e Mothercare - fechassem portas no decorrer do ano e que o romance 'A Star is Born' ganharia um óscar o que, também acabou por acontecer.