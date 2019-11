As primeiras imagens do narcosubmarino intercetado na Galiza que transportava 3000 quilos de droga

Já foram divulgadas as primeiras imagens do narcosubmarino que foi intercetado este domingo pela Guarda Civil, na costa da Galiza, com 3000 quilos de droga.



O canal de televisão espanhol laSexta teve acesso imagens do narcosubmarino.







O navio, alegadamente proveniente da Colombia, transportava cerca de 3000 quilos de cocaína e foi apanhado na praia de Hio, no município de Cangas de Morrazo, em Pontevedra, na Galiza.



A operação internacional culminou na apreensão do primeiro narcosubmarino da Europa. Este foi fabricado na Guiana e tem 22 metros de comprimento.



Dois elementos da sua tripulação, equatorianos, foram detidos. Há ainda um terceiro elemento, segundo avança o El País, conseguiu escapar.